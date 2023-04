Stephen Amell não queria voltar como Arqueiro Verde no episódio final de The Flash

O episódio “It’s My Party and I’ll Die If I Want To”, de The Flash, traz de volta Stephen Amell como Oliver Queen/Arqueiro Verde. O ator fez questão que seu retorno não acontecesse no episódio final do seriado.

Ao falar sobre seu retorno como Arqueiro Verde com a Entertainment Weekly, Amell trouxe à tona por que sua volta para interpretar o personagem em The Flash funcionou.

“Tudo sobre o final da série deve estar a serviço de The Flash e da história de Barry Allen, então estou feliz por termos tirado isso do caminho antes de tudo”, explicou o veterano do Arrowverso.

“O que eu estava mais animado era que não era o final da série e que realmente temos um pouco mais de tempo e espaço para falar sobre o relacionamento de Barry e Oliver, e o que está acontecendo com ele, e o que está acontecendo com Barry.”Diggle/Spartan.

The Flash corre em últimas aventuras

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

No Brasil, The Flash está no catálogo da Netflix.

