Stranger Things 4 causa problemas para a Netflix

A quarta temporada de Stranger Things está causando problemas para a Netflix.

O Down Detector relatou um aumento nos problemas dos usuários da Netflix às 3 da manhã, no horário dos Estados Unidos. Foi o momento exato em que a parte dois foi ao ar (via ComicBook).

Os erros atingiram o pico de 13.000 nesse horário, mas a plataforma conseguiu resolver esta questão em 30 minutos.

Apesar dos erros, a quarta temporada teve um recorde de mais de 900 milhões de horas de visualização. É o maior sucesso da série.

É possível que as horas em visualizações aumentem, já que os dois últimos episódios possuem juntos quase 4 horas de duração, mostrando muitas mortes.

Mike, Eleven e Will na 4ª temporada de Stranger Things

Stranger Things terá 5ª temporada

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, afirmou Ross Duffer.

O salto temporal tem o intuito de alinhar idade entre os atores e seus personagens, já que o elenco cresceu, mas continuam com idades menores que seus personagens.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

