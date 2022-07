Stranger Things 4: Afinal, alguém morre na parte 2? Veja

A parte 2 da quarta temporada de Stranger Things está disponível, mas quem será que morre nos episódios finais?

A promessa era de mais mortes, e pelo jeito, é realmente verdade, e depersonagens que o público sentirá saudades.

Na primeira temporada da série, Dr. Brenner, aparentemente encontrou seu fim, mas retornou nesta nova temporada para fazer uma aparição surpresa (via ComicBook).

Seu plano não funcionou, pois revelou querer usar Eleven para se reconectar com seu primeiro paciente no mundo invertido. Este paciente teria se tornando o vilão Vecna. Dr. Brenner foi morto pelos militares em seguida.

Eleven acabou enfrentando Vecna, que dominou tanto ela quanto Max. No entanto, Mike expressou seu amor por Eleven, que conseguiu escapar do controle de Vecna e neutralizá-lo.

No Mundo Invertido, Steve, Nancy e Robin encontraram o corpo paralisado do vilão, e incendiaram o corpo, atirando em seguida. Aparentemente, o vilão estava morto.

Mas, antes de morrer, Vecna conseguiu levar outros dois membros do grupo de adolescentes, Eddie Munson e Jason Carver. Eddie ficou gravemente ferido tentando salvar Dustin, no Mundo Invertido, e acabou morrendo nos braços do amigo.

Por sua vez, Jason faleceu, ainda acreditando que havia um culto demoníaco na cidade. Ele luta contra Lucas, mas acaba sendo ferido gravemente, até que se desintegra após o outro mundo invadir Hawkins.

Stranger Things terá 5ª temporada

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, afirmou Ross Duffer.

O salto temporal tem o intuito de alinhar idade entre os atores e seus personagens, já que o elenco cresceu, mas continuam com idades menores que seus personagens.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

