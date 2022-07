Stranger Things 4: Explicamos o final da Parte 2

Alerta de spoilers

A Netflix, enfim, lançou os episódios finais da quarta temporada de Stranger Things. O desfecho dramático muda tudo para os personagens daqui em diante. Dito isso, vamos mergulhar no que acontece nessa parte 2.

No fim da parte 1, Vecna ​​capturou Nancy (Natalia Dyer), mas permitiu que ela escapasse para informar seus amigos sobre seu plano.

Continua depois da publicidade

Nancy, junto de Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke), Eddie (Joseph Quinn), Dustin (Gaten Matarazzo), Max (Sadie Sink), Lucas (Caleb McLaughlin) e Erica (Priah Ferguson) percebem que, assim como aconteceu quando Max ficou paralisada, a forma física de Vecna fica indefesa.

Sabendo que eles podem essencialmente atacá-lo enquanto ele está incapacitado, eles pegam armas e seguem para o Mundo Invertido.

Depois de saber que ela é responsável por banir Henry Creel (Jamie Campbell Bower) para o Mundo Invertido e transformá-lo em Vecna, Eleven (Millie Bobby Brown) consegue recuperar suas habilidades telecinéticas.

Isso leva o Dr. Brenner (Matthew Modine) a revelar que seu plano era usar Eleven para contatar Henry no Mundo Invertido. No entanto, os militares chegam às instalações no deserto, resultando na morte de Brenner, conforme Eleven usa suas habilidades telecinéticas para dominar seus atacantes.

Por sorte, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) e Argyle (Eduardo Franco) chegam para tirá-la da situação .

Usando seus poderes, Eleven descobre que Max percebe que ela é a vítima final que Vecna ​​está procurando para abrir um enorme portal entre o Mundo Invertido e Hawkins, e, dado que ela está a milhares de quilômetros de distância, cria um tanque de isolamento improvisado para se projetar de volta para onde Max está se usando como isca.

Batalhas finais de Stranger Things 4

O plano de Max funciona, até certo ponto, embora Nancy, Steve e Robin sejam neutralizados por trepadeiras no Mundo Invertido, enquanto Dustin e Eddie são atacados por demobats.

Eddie ajuda Dustin a escapar, afastando os morcegos dele, embora ele sofra ferimentos fatais ao fazê-lo .

Apesar dos melhores esforços de Eleven, Vecna ​​a confronta e revela que ele se conectou com o Devorador de Mentes no Mundo Invertido anos atrás, com essa conexão resultando em um grande plano para levar a dimensão paralela para Hawkins.

Embora a natureza de sua simbiose não seja totalmente detalhada, Vecna ​​e o Devorador de Mentes têm usado os poderes um do outro de alguma forma para orquestrar seu plano mestre.

Com Eleven e Max nas garras de Vecna, Mike apela para Eleven no mundo real, professando seu amor por ela, o que a inspira a dominar Vecna ​​e se libertar.

Ao fazer isso, ela o domina, liberta Nancy, Steve e Robin, permitindo que eles atirem na forma física de Vecna ​​antes de incendiá-lo.

Infelizmente, Max inadvertidamente se deixou vulnerável no encontro, pois ela sofrendo graves ferimentos antes de sucumbir a um coma.

Ao longo de tudo isso, Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour) e Murray (Brett Gelman) conseguem derrotar brevemente um demogorgon na Rússia, embora isso venha com a revelação de que a prisão que mantinha Hopper em cativeiro também abrigava vários outros demogorgons e demodogs.

Mesmo que eles possam escapar e se salvar, eles escolhem retornar às instalações para matar as ameaças mortais, acabando com todos usando armas, lança-chamas e espadas.

Mesmo que Vecna ​​tenha sido aparentemente derrotado fisicamente, ele ainda consegue realizar seu plano, pois fendas se abrem em Hawkins e causam imensos danos à cidade.

As autoridades locais afirmam que o evento foi um grande terremoto, enquanto alguns membros da comunidade ainda afirmam que foi o resultado de cultos satânicos na área.

Os momentos finais do desfecho da temporada mostram uma misteriosa cinza caindo do céu, com os personagens descobrindo uma propagação de morte e decadência espelhando o Mundo Invertido.

Enquanto eles olham para a cidade, eles veem fumaça e chamas misteriosas, confirmando que Vecna ​​conseguiu ter sucesso em seus planos. Enquanto a maioria de seus amigos está aparentemente aliviada pela derrota de Vecna, Will sente um calafrio no pescoço, confirmando que ele ainda pode sentir sua existência.

A quarta temporada de Stranger Things está disponível, na íntegra, na Netflix.

Sobre o autor Redação