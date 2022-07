Stranger Things 4 indica trágico destino de Will na 5ª temporada

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Stranger Things encerra de forma bastante tensa, com Will Byers sentindo que Vecna ainda está vivo. Isso pode confirmar uma teoria sobre a conexão do garoto com o vilão, que pode ser um dos aspectos centrais da quinta temporada.

Na primeira temporada, Will foi sequestrado por um Demogorgon e levado para o Mundo Invertido. Já segunda temporada, ele foi possuído pelo Devorador de Mentes, tendo sido poupado de quaisquer posses ou abduções nas temporadas 3 e 4 de Stranger Things.

Com os irmãos Duffer também revelando que Will Byers será o foco principal da 5ª temporada de Stranger Things, particularmente em termos de sua conexão sobrenatural com o Mundo Invertido, a série aparentemente está apoiando a teoria sombria dos fãs de que Vecna ​​transformará Will em um vilão.

Se a forma física de Vecna ​​sobreviveu ao dano de fogo de Robin, Nancy e Steve, então o vilão provavelmente está escondido enquanto se cura, onde também está usando a mente de colmeia do Mundo Invertido para continuar seu plano.

Ou o próprio Vecna ​​ou os seres que ele influencia estão localizados em Hawkins no final de Stranger Things na 4ª temporada , quando Will o sente antes de olhar para os danos à cidade.

Grande vilão da quarta temporada de Stranger Things

Will Byers vai ganhar poderes?

A história de Henry Creel na quarta temporada também introduziu vários paralelos intrigantes entre o jovem Número Um e Will Byers. Assim como Will, Henry Creel era um “menino sensível” que gostava de desenhar, com os dois personagens criando a mesma imagem do Devorador de Mentes.

Henry claramente viu um reflexo de si mesmo em Will Byers durante a primeira temporada de Stranger Things, quando ele escolheu sequestrá-lo, talvez sentindo que o garoto sofria bullying de colegas de classe, passava por trauma emocional de seu pai e tinha falta de conexão com alguém além de sua mãe, irmão e amigos mais próximos.

A conexão de Vecna ​​e Will é provocada para fechar um círculo quando a quinta temporada de Stranger Thing terminar a série, sugerindo que Vecna ​​usará Will como outro anfitrião, ou Will Byers provará ser o verdadeiro adversário de Henry Creel e o único que pode destruí-lo.

Mas, para isso, Will precisará ganhar poderes, algo que Vecna pode ser capaz de fazer, visto que usou o Devorador de Mentes para sugar os poderes de essência das pessoas a fim de abrir os portais para o Mundo Invertido.

É possível que ele consiga dar poderes às pessoas e faça isso com Will para torná-lo uma arma a fim de usar contra Hawkins (e Eleven). Mas tudo não passa de teoria.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação