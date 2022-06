Stranger Things 4: Vídeo deixa fãs preocupados com futuro de um protagonista

Um novo vídeo dos bastidores da quarta temporada de Stranger Things está deixando os fãs com medo do que pode acontecer com um dos protagonistas da série nos episódios de julho.

Um novo vídeo dos bastidores revela uma conversa entre Caleb McLaughlin (Lucas) e Gaten Matarazzo (Dustin) sobre a cena recém-gravada de McLaughlin.

Continua depois da publicidade

As fotos das filmagens, exibidas no celular do ator, são censuradas para não revelar spoilers, mas Gaten pergunta se ele precisou usar lentes de contato para a gravação e Caleb responde que sim, e que elas eram desconfortáveis.

A conversa parece inocente, mas deixou os fãs preocupados: Por que Caleb McLaughlin precisaria de lentes? A principal aposta é que Lucas tenha sido pego por Vecna, já que os olhos das vítimas ficam brancos durante o ataque.

why does Caleb have contacts, unless…… pic.twitter.com/4uD1UFfag8 — faith🕊stranger things 4 (@EUPHORICFENTY) June 6, 2022

“Por que o Caleb está de lente? A não ser que….”

CALEB WEARING CONTACTS?? LUCAS IS GETTING VECNAED NO NO NO — katie 25 (@airsadie) June 6, 2022

“CALEB USANDO LENTES DE CONTATO? LUCAS VAI SER PEGO PELO VACNA, NÃO, NÃO, NÃO!”

see, now ya'll have me scared for Lucas… pic.twitter.com/xr8PMuZkWW — Liam (@RheeEspinosa) June 6, 2022

“Tá vendo? Agora vocês me deixaram com medo pelo Lucas”

A informação, obviamente, é apenas uma especulação dos fãs, mas não demoraremos muito para descobrir a verdade: os episódios finais da quarta temporada de Stranger Things chegam dia 1º de julho ao catálogo da Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.