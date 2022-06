Stranger Things: 5 fatos que nos fazem amar Steve ainda mais

Alerta de spoilers

Steve começou como o típico personagem macho alfa do colegial na primeira temporada de Stranger Things. Com o passar dos episódios e temporadas, no entanto, ele foi evoluindo de tal forma, que se tornou um dos favoritos dos fãs.

No entanto, há elementos presentes na história desde a primeira temporada, que já indicavam que ele é uma pessoa incrível.

Continua depois da publicidade

Veremos alguns desses, além de alguns acontecimentos recentes da quarta temporada, que apenas nos fazem amar o personagem da Netflix ainda mais.

Steve pula de cabeça nas aventuras

Enquanto a maior parte dos adultos (e jovens adultos) da série funcionam como empecilhos na vida das crianças, Steve sempre decide ajudar Dustin e os outros.

Ele até mesmo tem um aperto de mãos secreto com Dustin, parte em missões de espionagem com ele, é o primeiro a mergulhar para encontrar o portal do Mundo Invertido e mais.

Sem falar que ele sempre está pronto para lutar contra os monstros quando a situação aperta.

Ele não pressiona Nancy

Na primeira temporada de Stranger Things, Steve entra no quarto de Nancy escondido dos pais dela. Eventualmente ele tenta beijá-la, ao invés de estudar como planejaram.

De início, parece que veremos ele sendo um b*baca, mas quando ela mostra que não quer, ele imediatamente recua, diz que ela é linda e continua a fazer perguntas para estudar.

Desde já podemos ver que Steve é diferente dos outros.

Steve diz que não quer ser babá, mas…

Em um momento da quarta temporada, Steve reclama que sempre fica preso com as crianças, dizendo que está cansado de ser babá.

Mas não demora muito para vermos o lado mais bonzinho dele, especialmente quando Max dá uma carta para ele (que deve ser aberta somente se ela morrer).

Nessa cena, ele faz a cara mais fofa possível, totalmente respeitando o momento de Max, claramente gostando de ter sido lembrado por ela.

Ele ‘deixa’ Nancy ir

O romance entre Nancy e Jonathan poderia ter gerado muito mais brigas com Steve. Mas ele é um cara legal, e isso não aconteceu.

Na segunda temporada, Steve e Nancy têm uma breve conversa em que ele entende a conexão dela com Jonathan.

Ele mostra maturidade e diz que ela deveria ir com Jonathan. Essencialmente ele a ‘deixa’ (não que ela precise de permissão, claro) ir porque a ama e sabe o que é melhor para ela.

Steve não expõe Robin

Em um momento na quarta temporada, Steve quer deixar claro para Dustin e Nancy que ele e Robin não estão namorando, que são somente amigos.

Nessa sequência, ele poderia ter facilmente tirado ela do armário, revelando que ela gosta só de mulheres, mas ele não fez isso e guardou o segredo da amiga.

Isso é extremamente importante, algo que qualquer um da comunidade LGBTQIA+ vai reconhecer.

Sobre o autor Redação