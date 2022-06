Stranger Things: Confirmado como o tempo funciona no Mundo Invertido

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Stranger Things traz algumas importantes revelações sobre o Mundo Invertido. Uma delas é que o tempo está parado nessa realidade paralela.

Em um vídeo, o designer de produção Chris Trujillo falou sobre o tempo nessa dimensão, confirmando que ele está “congelado” em 1983.

Em essência, o Mundo Invertido está parado no tempo no momento em que Eleven abriu o portal para o local na primeira vez.

“No momento em que o Mundo Invertido foi, entre aspas, ‘criado’ inadvertidamente por Eleven, o cenário e o mundo do Mundo Invertido estão congelados naquele momento. O quarto de Nancy no Mundo Invertido é como era na primeira temporada quando fomos apresentados a ele pela primeira vez”, disse Trujillo.

Apesar dele dizer que Eleven criou acidentalmente o Mundo Invertido, ele fez questão de deixar a expressão entre aspas, então não quer dizer que ela tenha, de fato, criado a dimensão.

Por sinal, isso é algo que os atores não querem responder. Quem sabe saberemos mais sobre isso nos dois episódios finais da temporada.

Veja o vídeo, abaixo.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho e tudo indica que será um desfecho trágico de temporada.

