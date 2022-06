Stranger Things: Vecna e Eleven se encaram em pôster da parte 2

Vecna e Eleven se encaram em pôster da parte 2 da quarta temporada de Stranger Things.

A Netflix divulgou um novo pôster da quarta temporada de sua série de sucesso, e destacou o vilão Vecna com Eleven e os outros adolescentes ao fundo.

Na segunda parte, os jovens de Hawkins precisam derrotar o vilão, que continua aterrorizando a cidade. Há a certeza de que mais personagens irão morrer ao final da quarta temporada.

Veja o pôster, abaixo.

ATENÇÃO PARA O PÔSTER OFICIAL DO VOLUME 2 DE #STRANGERTHINGS!



💥CHEGA🔥LOGO🚨SEXTA-FEIRA 🆘 pic.twitter.com/VAqhe82POD — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 27, 2022

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

