Stranger Things já mostrou o monstro da 5ª temporada e você não percebeu

A quinta temporada de Stranger Things não teve detalhes revelados até agora. Mas o primeiro ano da série já pode ter mostrado qual será o grande monstro desse desfecho da série da Netflix.

Um detalhe do final da primeira temporada de Stranger Things, combinado com parte da visão de Nancy na quarta temporada, oferece uma pista para explicar o monstro que provavelmente aparecerá na quinta temporada: Thessalhydra.

Apesar de terem vencido Vecna, um vasto portão entre Hawkins e o Mundo Invertido é aberto, colocando o destino da cidade e seus amados personagens em uma situação precária na quinta temporada de Stranger Things.

Isso é agravado ainda mais por uma visão do futuro que Nancy Wheeler experimenta quando é capturada por Vecna.

Depois de ser liberada, ela diz a Eddie, Dustin, Robin, Steve, Lucas, Max e Erica que viu sua mãe, Karen, seu irmão, Mike e sua irmã, Holly, todos sofrendo um destino aparentemente horrível.

Mais do que isso, Vecna ​​mostra a Nancy o destino de Hawkins e do mundo, tornando os perigos que serão desencadeados na quinta temporada de Stranger Things ainda mais assustadores.

Ao contar o que Vecna ​​mostrou a ela, Nancy menciona especificamente uma “criatura gigante com uma boca aberta”. Essa criatura pode estar ligada à campanha de Dungeons & Dragons que Will, Mike, Dustin e Lucas jogam no porão dos Wheelers no final da primeira temporada de Stranger Things.

O monstro da 5ª temporada de Stranger Things

Em Dungeons & Dragons, Thessalhydra é enorme e chega a 20 pés de altura e tem entre 30 e 36 pés de comprimento. Mais pertinentemente, sua característica definidora é uma enorme boca aberta cercada por oito cabeças.

Dessa forma, isso se encaixa na descrição de Nancy da criatura que ela vê em sua visão na quarta temporada de Stranger Things .

Apesar dessa semelhança superficial, os vínculos psicológicos que Vecna ​​tem com Nancy e Will oferecem uma dica maior de que o monstro da quinta temporada de Stranger Things será a Thessalhydra.

A conexão de Will com o Mindflayer e, por extensão, com Vecna ​​está em primeiro plano em grande parte das primeiras quatro temporadas de Stranger Things. Desta forma, a pintura de Will de Mike e o resto de seu grupo lutando contra uma criatura com várias cabeças pode ser vista como tendo um significado ainda maior.

O que é certo é que, se a criatura na visão de Nancy na quarta temporada de Stranger Things for a Thessalhydra, ela será uma adversária formidável.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

