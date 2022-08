Foto de Stranger Things 5 deixa fãs surtados: “Vou vomitar”

Após uma bombástica 4ª temporada, os fãs de Stranger Things mal podem esperar pela estreia dos episódios finais. A Netflix já confirmou que o quinto ano trará o desfecho da história de Eleven e seus amigos. Recentemente, os roteiristas da série compartilharam uma foto da 5ª temporada – e como era de se esperar, deixaram os fãs em polvorosa.

O quarto ano de Stranger Things termina com um cenário apocalíptico. Além de trazer a morte de personagens queridos, os episódios oferecem pistas importantes sobre a conclusão da série – desde o plano de Vecna até a conexão do vilão com Will.

Fãs de Stranger Things ainda terão que esperar um bom tempo para conferir os novos episódios. Afinal de contas, a 5ª temporada ainda não foi gravada.

Revelamos abaixo por que uma foto da 5ª temporada de Stranger Things deixou os fãs da Netflix completamente surtados; confira.

Foto de Stranger Things 5 provocou grandes reações nas redes sociais

Ao que tudo indica, as gravações da 5ª temporada de Stranger Things vão começar no final de 2022 ou no início de 2023.

Pouco mais de um mês após o lançamento da Parte 2 da 4ª temporada, os roteiristas já começam a preparar o roteiro para os novos episódios.

No Twitter, o perfil “roteiristas de Stranger Things” divulgou a primeira foto do quinto ano.

A imagem, infelizmente, não revela qualquer aspecto da trama dos episódios inéditos. Na verdade, ela traz apenas um quadro branco com o logo de Stranger Things desenhado à caneta.

Na legenda, os responsáveis pelo perfil escreveram apenas “Primeiro Dia”. Ou seja: a foto mostra que os roteiristas de Stranger Things já começaram a produzir o roteiro da 5ª temporada.

Como de costume, a foto da 5ª temporada de Stranger Things chamou a atenção dos fãs da série e provocou grandes reações nas redes sociais.

“Não acredito! Vou vomitar de emoção!”, comemorou um fã de Stranger Things no Twitter.

A maioria dos comentários exige o retorno de Eddie Munson – interpretado por Joseph Quinn – nos próximos episódios.

“Se o nome do Eddie não aparecer nesse quadro, vou pirar!”, comentou uma fã da série. “Tragam o Eddie de volta!”, concordou outro espectador.

Dado o surpreendente desfecho da 4ª temporada de Stranger Things, o destino de Eddie continua envolto em mistério.

Outros fãs oferecem aos roteiristas de Stranger Things sugestões sobre o desfecho da série e a trama da 5ª temporada.

“O Eddie tem que estar vivo. O beijo da Robin e Nancy vai salvar o mundo. Will Byers terá um final feliz e arranjará um namorado”, recomendou outro assinante da Netflix.

A 5ª temporada de Stranger Things ainda não tem data de estreia na Netflix. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.