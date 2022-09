Stranger Things: O incrível detalhe sobre o Demogorgon que você nunca percebeu

A primeira criatura que Stranger Things apresentou foi o demogorgon e ela permanece a mais icônica da franquia. Mas há um detalhe sobre ela que poucos perceberam.

Parte do que torna o Mundo Invertido tão perturbador e assustador é o icônico Demogorgon, que emerge de suas profundezas sombrias na primeira temporada.

Continua depois da publicidade

A criatura tem uma aparência humanóide do pescoço para baixo. O mais marcante, no entanto é sua cabeça, composta por cinco abas de pétalas que se afunilam até o focinho quando fechadas, mas abertas para revelar uma boca assassina repleta de dentes.

A criatura pode se mover a velocidades vertiginosas, e seus guinchos são ensurdecedores.

No entanto, embora milhões de fãs tenham olhado para suas televisões horrorizados com a visão do Demogorgon, há um aspecto incrível de seu design que você pode nunca ter notado.

O detalhe incrível sobre o Demogorgon

Como muitos monstros icônicos ao longo da história do cinema, o Demogorgon da 1ª temporada de Stranger Things é um efeito prático animatrônico, como os irmãos Duffer explicaram para a Entertainment Weekly.

Mas a coisa mais inquietante sobre o Demogorgon é algo que você pode nunca ter notado. Projetado por Aaron Sims, um artista conceitual cujo corpo de trabalho inclui Jogador Número 1, a trilogia Planeta dos Macacos e Eu Sou a Lenda.

O Demogorgon foi então construído pela Spectral Motion, uma empresa que já trabalhou com Guillermo del Toro para criar modelos para Hellboy 1 e 2, e Pacific Rim.

Como Matt e Ross Duffer relatam em seu artigo da EW, as seções da boca do Demogorgon se movem de maneiras completamente novas toda vez que ele se abre para atacar ou fazer barulho.

Essa imprevisibilidade encantou os Duffers, porque fez o monstro se sentir mais como uma coisa viva.

Sobre as abas da boca da criatura, eles disseram: “Elas tinham vida própria, movendo-se em padrões imprevisíveis e bizarros. Parecia orgânico. Assustador. Real”

Stranger Things está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.