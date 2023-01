That ’70s Show: A série que reuniu Ashton Kutcher e Mila Kunis

That ‘90s Show, a continuação da aclamada sitcom That ‘70 Show, estreou na última semana na Netflix. Muitos espectadores não sabem, mas a série original foi instrumental para a paixão – e o eventual casamento – de Ashton Kutcher e Mila Kunis. Afinal de contas, os atores se conheceram nas gravações da comédia.

“Kitty e Red Forman recebem uma nova geração de adolescentes em seu porão quando a neta Leia decide passar o verão com eles no Wisconsin”, afirma a sinopse oficial de That ‘90s Show na Netflix.

O elenco de That ‘90s Show é liderado por Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda e Ashley Aufderheide – contando também com participações especiais de Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama, Laura Prepon e Tommy Chong.

Revelamos abaixo como That ‘70s Show reuniu Ashton Kutcher e Mila Kunis, relembre a relação do casal!

Ashton Kutcher e Mila Kunis se conheceram (e se apaixonaram) em That ‘70s Show

A série That ‘70s Show foi exibida nos Estados Unidos, pela Fox, de 1998 e 2006, contando com 8 temporadas e 200 episódios.

A sitcom acompanha a história de 6 adolescentes que vivem na cidade fictícia de Point Place, no Wisconsin, entre 1976 e 1979.

Na produção, Mila Kunis interpreta Jackie Burkhart. Ashton Kutcher, por sua vez, vive Michael Kelso.

De acordo com o site Elle, Mila Kunis e Ashton Kutcher – que eventualmente se tornariam um dos casais mais amados de Hollywood – se conheceram durante em 1998, em meio às gravações de That ‘70s Show.

Em uma entrevista, Kunis afirmou que, desde o início, cultivava uma grande paixão por Kutcher, o que aumentou ainda mais quando os personagens Jackie e Kelso começaram a se relacionar.

“Lembro de pensar: ‘Ele é tão fofo, acho que é aquele modelo da Calvin Klein!’ E aí, fiquei pensando: ‘Será que terei que beijá-lo?’ Estava muito nervosa e desconfortável. Eu tinha a maior crush nele!”, disse a atriz.

O relacionamento amoroso de Mila Kunis e Ashton Kutcher, no entanto, só começou 6 anos após o desfecho de That ‘70s Show.

Em 2015, Ashton Kutcher se casou com a atriz Demi Moore. O relacionamento durou até 2011, chegando ao fim após diversas alegações de traição.

No ano seguinte, Mila Kunis reencontrou Kutcher no Globo de Ouro, e a partir daí, o casal não demorou a começar a namorar.

“No início, ficamos tipo: ‘Vamos só ficar, vamos nos divertir. Somos ambos solteiros e confiamos um no outro. Tudo está certo’. Não queríamos tensão, de verdade. E ficamos assim por uns 3 meses”, comentou Kunis.

O casal assumiu o namoro em abril de 2012, e dois anos depois, firmaram o noivado. Em 2015, Ashton Kutcher e Mila Kunis finalmente trocaram alianças – mas antes disso, em 2014, o casal deu as boas-vindas à primeira filha, Wyatt Isabelle.

Em 2016, Kutcher e Kunis tiveram mais um filho: um menino batizado de Dimitri Portwood Kutcher.

Desde então, Mila Kunis e Ashton Kutcher vivem um casamento feliz e realizado. Em 2023, os atores retornam aos papéis de Jackie e Kelson em participações especiais na série That ‘90s Show.

That ‘90s Show está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.