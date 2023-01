That ’90s Show mantém maior mistério de That ’70s Show

That ’90s Show continua uma das maiores piadas recorrentes de That ’70s Show, dessa forma mantendo um grande mistério sobre um dos personagens centrais. Continuamos sem saber de onde Fez é originalmente.

Embora muitas das perguntas sobre os personagens de That ’70s Show sejam finalmente respondidas, a sequência da série ainda deixa muitos mistérios da franquia sem solução.

Continua depois da publicidade

Um desses mistérios envolve as origens de Fez (Wilmer Valderrama). Ele agora é dono de um salão de cabeleireiro e está namorando a mãe de Gwen e Nate, Sherri, o que leva o personagem a retornar inesperadamente à vida de Red e Kitty Forman.

Enquanto Sherri e Kitty conversam sobre Fez, a primeira temporada de That ’90s Show reutiliza um truque inteligente para manter vivo o mistério de seu passado.

Ao longo do That ’70s Show, dois detalhes importantes sobre o passado de Fez nunca foram divulgados: seu nome verdadeiro e seu país de origem. O nome de Fez é, na verdade, a abreviação de foreign exchange student (estudante de intercâmbio estrangeiro), mas nenhum dos personagens se lembrasse de seu nome ou do país em que viveu antes dos EUA.

No episódio de flashback da quarta temporada de That ’70s Show, Fez finalmente disse aos personagens seu nome verdadeiro, mas o toque dos sinos da escola abafou seu discurso. That ’90s Show repete esse truque quando Sherri pergunta de onde é Fez, enquanto o apito de uma chaleira encobre a resposta de Kitty.

Mais sobre That ’90s Show na Netflix

No elenco, Callie Haverda interpreta Leia Forman, filha de Eric Forman e Donna Pinciotti, e presumivelmente nomeada em homenagem a Leia Organa. Já Mace Coronel interpreta Jay Kelso, filho de Michael Kelso (Ashton Kutcher) e Jackie Burkhart (Mila Kunis).

Ashley Aufderheide interpreta Gwen, uma leal, mas rebelde, ‘Riot grrrl’ e é descrita como uma “potência pequena, mas nervosa”. Reyn Doi interpreta Ozzie, o melhor amigo de Gwen e abertamente gay, descrito como “incrivelmente honesto”.

Maxwell Acee Donovan interpreta Nate, o irmão mais velho de Gwen que é descrito como um “meio-ocidental alimentado com milho” e dirige uma minivan Dodge surrada.

Samantha Morelos interpreta Nikki, a namorada de Nate que vem de uma família de superempreendedores. Ela é descrita como inteligente e em voluntariado, mas tem uma veia rebelde.

Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp interpretam Red e Kitty Forman, os avós de Leia e os únicos membros do elenco principal que retornam de That ’70s Show.

Os astros do original também retornam aos seus papéis, exceto Danny Masterson, que foi acusado de estupro.

That ’90s Show já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.