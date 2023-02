The Batman: Revelado quantos episódios terão a série do Pinguim

A série do Pinguim, derivada de The Batman, teve a contagem de episódios revelada pelo astro Colin Farrell.

Com o retorno de Farrell ao papel, segundo ele, em recente entrevista, a série terá oito episódios ao todo (via Comic Book Movie).

Continua depois da publicidade

Ainda de acordo com o astro, a trama vai seguir o Pinguim conseguindo sua ascensão no submundo do crime após a morte de Carmine Falcone.

“Vai ser uma coisa de oito partes. Em torno da ascensão de Oz ao poder, preenchendo o vácuo de poder criado quando Falcone foi morto”, disse ele.

A série vai acompanhar o personagem tomando o controle de parte da cidade e se tornando um dos magnatas do crime.

Mais sobre Pinguim

A trama vai acompanhar Oswald Cobblepot, o Pinguim, crescendo no submundo de Gotham como um magnata do crime após a morte de Carmine Falcone. Ele enfrentará Sofia Falcone para assumir o poder do crime, filha de Carmine e nova chefe da família.

Lauren LeFranc vai escrever o roteiro, junto do diretor Matt Reeves, que atua como produtor executivo ao lado de Dylan Clark.

O elenco da série, até o momento, conta com Colin Farrell no papel de Pinguim, enquanto Cristin Milioti será Sofia Falcone.

A Warner Bros. já anunciou que Batman 2 está em desenvolvimento, com Reeves voltando como diretor e Robert Pattinson retornando como protagonista.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.