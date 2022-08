The Big Bang Theory: A surpreendente inspiração por trás DESTA personagem

The Big Bang Theory conta com diversos personagens e momentos icônicos, uma delas é Bernadette, que se casa com Howard. A atriz revelou a inspiração por trás da voz marcante da personagem.

Melissa Rauch sempre será conhecida como Bernadette Rostenkowski, a pequena, enérgica e falante esposa do engenheiro aeroespacial Howard Wolowitz (Simon Helberg).

Continua depois da publicidade

Ouvir Rauch em uma entrevista ou em outro projeto, ela soa como uma mulher completamente diferente. Essa é uma prova de seus talentos não apenas como uma estrela na tela, mas como dubladora.

Ao longo dos anos, Rauch mudou seu tom, tom e sotaque para dar vida a uma série de personagens animados, como a Arlequina em Batman and Harley Quinn de 2017.

Em relação a Bernadette, Rauch pensou muito em como a microbiologista falaria. O resultado final não foi apenas algo que ela tirou do nada. Em vez disso, a voz estridente característica de Bernadette foi inspirada em alguém especial.

A inspiração por trás da voz de Bernadette

Em entrevista ao The Rubin Report, Melissa Rauch revelou que a voz da personagem foi inspirada em uma que ela ouviu enquanto crescia.

“A voz de Bernadette é muito parecida com a da minha mãe, exceto pelo sotaque de Jersey”, disse ela ao apresentador. “Minha mãe, não é tão aguda, mas está nesse tom e nessa faixa.”

O público de The Big Bang Theory está tão acostumado a ouvir Rauch falar como Bernadette que fica surpreso ao conhecê-la pessoalmente.

Alguns fãs até descartam Rauch como não sendo a estrela da comédia porque sua voz real soa tão diferente. “Às vezes eu sou reconhecida, e então eles ouvem minha voz e ficam tipo ‘Oh, não é você'”, explicou ela.

Rauch tem um talento especial para não apenas imitar a voz de sua própria mãe, mas também o tom impetuoso de Debbie Wolowitz (Carol Ann Susi), a mãe de Howard, conforme já ouvimos até na própria série.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.