The Big Bang Theory acertou ao cortar cena problemática com Sheldon

Chuck Lorre, cocriador de The Big Bang Theory, cortou uma cena de Sheldon nos streamings e reprises da série, e realmente foi o melhor a ser feito.

Mesmo que The Big Bang Theory tivesse todo um grupo de personagens como seu foco, com o passar das temporadas ficou claro que o verdadeiro protagonista era Sheldon Cooper.

É só prestarmos atenção no quanto a narrativa passou a gastar mais tempo no arco do gênio, com todo o final da série sendo, na verdade, uma grande conquista de Cooper, e não de todo o grupo de amigos.

No livro oficial de memórias de The Big Bang Theory, descobrimos que Lorre cortou a cena em que Sheldon e Leonard vão até o banco de esperma para pessoas com QI elevado, porque “a cena era muito errada”.

E pensando bem, cortar esse momento realmente faz sentido. Mesmo tendo funcionado na época, ela parece fora de lugar quando olhamos para a série como um todo.

Para começar, Sheldon compartilhar seu DNA desta forma, não se encaixa com sua personalidade, já que sabemos de seu cuidado para proteger sua potencial linhagem genial.

Além disso, todo o ponto de fazer a doação de esperma era conseguir dinheiro para melhorar a internet do apartamento. Mas descobrimos mais tarde na série, que Sheldon tem bastante dinheiro escondido por toda a casa.

O gênio até empresta um pouco para Penny em um momento de necessidade, sem nem ligar se ela pagaria ele de volta. Se ele tinha dinheiro suficiente para ajudar uma amiga desse jeito, certamente ele também teria para conseguir uma internet mais rápida.

O corte fez o piloto se encaixar melhor com o resto da série

Antes de sua versão oficial ir ao ar, The Big Bang Theory teve um episódio piloto que precisou ser retrabalhado a mando da CBS.

A cena de Sheldon e Leonard no banco de esperma foi a única do episódio original ser mantida na versão que foi para as telas. Mas fora esse momento, muita coisa mudou, incluindo a personalidade de Sheldon, para a série receber Penny, Howard e Raj.

No piloto original, Sheldon seria mais aberto sobre sua sexualidade, o que faz sua sugestão de doar esperma para conseguir um direito extra, ter bem mais sentido.

Porém, o personagem que conhecemos ao longo dos episódios que foram ao ar, é extremamente diferente disso. O que faz ser quase impossível pensar que o personagem de Jim Parsons estaria aberto à isso.

The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira