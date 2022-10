The Big Bang Theory quase cortou Raj da pior maneira

The Big Bang Theory pode ter seus problemas, mas é indiscutivelmente uma das séries de comédias mais populares e influentes da história. Muito desse sucesso se dá, não só pela temática geek em meio a explosão de filmes de super-heróis, mas também pelo carisma de seus personagens.

Mesmo tendo várias briguinhas durante as 12 temporadas da série, a química entre os protagonistas é, com toda a certeza, o motivador principal da longevidade da série. Porém, executivos da CBS quase tirou um dos personagens chave da produção antes do final.

Quando The Big Bang Theory ainda estava em seu início, a CBS tentou cortar o ator Kunal Nayyar e seu personagem Rajesh Koothrappali da série.

Raj quase foi cortado de The Big Bang Theory

Nayyar e o criador da série, Chuck Lorre, relembram no livro de memórias de The Big Bang Theory, que a CBS tentou tirar o ator da série pelas costas de Lorre. Veja o que foi escrito:

“Aparentemente, enquanto eu estava voando pelo país, um executivo da CBS determinou – unilateralmente- que Kunal não era o certo para o papel, e que nós íamos reescalar o personagem”, Lorre descobriu isso quando Nayyar não apareceu para trabalhar.

Não é necessário dizer que o criador da série não ficou nada feliz com a decisão, especialmente pelo fato do ator nem ter tido a chance de se adaptar ao papel, que nem estava totalmente formado na época ainda.

Enquanto Nayyar ficou se perguntando o que fez de errado, Lorre deixou claro para os executivos da emissora que o ator ficaria no elenco. E, por conta disso, Raj pode continuar na série e ganhar o coração dos fãs de The Big Bang Theory.

Nayyar se apegou bastante ao personagem, descrevendo o fim da série em 2019 como: “Foi como terminar com o amor da sua vida. É como quando você sabe que não tem nada de errado, mas é o momento.”

The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

