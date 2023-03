The Big Bang Theory tem um grande problema, mas é ignorado

Há muitos problemas em The Big Bang Theory que, francamente, parecem bastante óbvios. Há o fato de que ele retrata os nerds como uma espécie de alienígena esquisito quando, realisticamente, a maioria das pessoas gosta de filmes de super-heróis agora.

Há o fato de que praticamente todos os atores não sabem fingir que estão comendo. Há a faixa de riso e as pausas desajeitadas que vêm com ela. Há o racismo casual, a gordofobia e outros aspectos de sitcoms de sua época que não envelheceram bem nos últimos anos.

Há outro problema, no entanto, e é provavelmente o maior: The Big Bang Theory trata as mulheres como lixo.

Mulheres só estão na série por causa dos homens

Começando com Penny (Kaley Cuoco), que não tem sobrenome até se casar, as questões começam a ficar claras. A série finge que, à sua maneira, Penny é tão inteligente quanto os meninos, ao mesmo tempo em que indica repetidamente que ela não é.

Adicionar Amy Farrah-Fowler (Mayim Bialik) e Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) foi uma boa tentativa de nivelar o campo de jogo, mas não deu muito certo.

Após o festival de salsichas e Penny que foram as primeiras temporadas de The Big Bang Theory, Chuck Lorre e seus companheiros acharam por bem adicionar alguns interesses românticos para os homens, a menos que o nome desse homem fosse Raj Koothrappali (Kunal Nayyar).

Entra em cena Amy e Bernadette, duas mulheres espertas no topo de seus respectivos campos – neurociência para Amy e microbiologia para Bernadette.

Amy eventualmente faz par com Sheldon Cooper (Jim Parsons) e Bernadette com Howard Wolowitz (Simon Helberg), criando um sexteto com Penny e seu amante Leonard Hofstadter (Johnny Galecki).

De muitas maneiras, adicionar essas duas personagens foi exatamente o que a série precisava, forçando Howard e Sheldon a crescer um pouco, ou pelo menos fingir tentar crescer um pouco.

Não só isso, mas foi bom ver Penny fazer amizade com duas mulheres que, embora sejam muito diferentes dela, podem se relacionar com ela mais do que qualquer um dos caras realmente pode.

O problema é que, em última análise, elas estão lá apenas para o desenvolvimento do caráter de seus respectivos namorados.

Como mencionado anteriormente, Amy e Bernadette, juntamente com Penny, desafiam seus parceiros a crescer, evoluir e mudar, apesar dos melhores esforços de Sheldon, Howard e Leonard para permanecer exatamente os mesmos pelo resto de suas vidas.

Sempre que Sheldon, Howard ou Leonard progridem como pessoas é usando seus parceiros como trampolim. No final, Amy e Bernadette, mais do que Penny, só existem para sustentar seus respectivos homens e transformá-los em pessoas melhores.

Quanto a Penny, seu propósito mudou de “ser bonita” para “apoiar seu homem e transformá-lo em uma pessoa sempre um pouco melhor”, embora ela pelo menos tenha tido um pouco mais de crescimento de caráter do que as outras duass.

Dito isto, seu crescimento de caráter envolve desistir de seu sonho de se tornar atriz, aceitando um emprego que ela não ama totalmente e mudando de ideia sobre querer um bebê porque seu marido Leonard quer um.

A conclusão é que Amy, Bernadette e Penny deveriam fazer as malas e deixar esses homens, porque eles são parceiros terríveis.

No Brasil, todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.