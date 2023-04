The Big Bang Theory vai ganhar nova série

Após o sucesso de Young Sheldon, The Big Bang Theory vai ganhar uma nova série derivada, que vem das mãos do mesmo criador, Chuck Lorre.

A nova produção é destinada ao Max, o recém-nomeado serviço de streaming da Warner Bros Discovery, que substituirá o HBO Max. A informação é do THR.

Os detalhes da trama estão sendo mantidos em segredo no momento. Tampouco foi divulgada qualquer informação sobre elenco e equipe.

A série prelúdio Young Sheldon, atualmente exibe sua sexta temporada na CBS. A série principal, criada por Lorre e Bill Prady, foi ao ar por 12 temporadas também na CBS, nos EUA.

O novo seriado de The Big Bang Theory, como a série principal e spin-off, vem da Warner Bros. Television.

Mais sobre The Big Bang Theory

The Big Bang Theory foi lançado em 2007 e encerrou sua exibição em 2019 após 279 episódios.

O astro indicado ao Emmy Jim Parsons, que interpretou Sheldon Cooper, acabou sendo o responsável pelo fim da série, depois que ele decidiu se afastar da série em vez de continuar.

Lorre sempre foi inflexível sobre continuar o seriado sem todo o elenco, composto por Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch.

No Brasil, todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.