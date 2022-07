The Boys: 3ª temporada faz grande mudança em personagem das HQs

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys continua surpreendendo os fãs. Curiosamente, um aguardado personagem passou por mudança considerável nesses novos episódios da série do Amazon Prime Video.

A grande revelação de que Soldier Boy é pai do Capitão Pátria incorpora elementos de três personagens de quadrinhos totalmente diferentes.

Jensen Ackles estreou na terceira temporada de The Boys como Soldier Boy – uma antiga lenda de Vought, que todos acreditavam ter morrido em circunstâncias misteriosas em 1984, mas que retorna para se vingar dos companheiros de equipe que armaram para ele.

Nascido em 1919, o Composto-V permitiu que o Soldier Boy não envelhecesse, mas enquanto há apenas uma versão do “herói” na série do Amazon Prime Video, os quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson contam com duas diferentes versões.

O primeiro usava um terno verde enquanto empunhava um escudo dourado. Ele lutou ao lado de seus amigos do grupo Payback durante a Segunda Guerra Mundial. Embora não tenha medo de batalha, Soldier Boy acabou causando muitas mortes no campo de batalha – inclusive a dele.

A segunda versão do Soldier Boy nas HQs é um covarde, cujo traje se assemelha mais ao do Capitão América. Nem corajoso nem habilidoso, ele dorme com o Capitão Pátria enquanto tenta ganhar um lugar nos Sete.

Bem diferente nas telinhas

O Soldier Boy de Jensen Ackles é uma criação feita para a TV, não fielmente baseada nas versões dos quadrinhos, mas o Amazon Prime Video principalmente se inspira no primeiro Soldier Boy.

O traje cor esmeralda e o escudo dourado de Ackles recriam fielmente o design original do Soldier Boy, e ambos compartilham uma atitude impetuosa e arrogante. Além disso, o incidente na Nicarágua da terceira temporada de The Boys segue o massacre de Soldier Boy na Segunda Guerra Mundial.

Apesar disso, a terceira temporada de The Boys começa a trazer características da segunda encarnação ao personagem em live-action.

A Lenda revela que o Soldier Boy nunca lutou contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, apenas posou para fotos na praia de Omaha semanas após o término da batalha.

Ouvindo o orgulho patriótico de seu companheiro mais tarde no episódio, Hughie aproveita a oportunidade para acusar o Soldier Boy de ser uma fraude.

Nos quadrinhos, o segundo Soldier Boy é um super completamente diferente de seu antecessor, mas o público acredita que ele é o mesmo que lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial – uma fraude militar, assim como em live-action.

Já misturando aspectos de dois Soldier Boys diferentes, a terceira temporada de The Boys mistura outro personagem para forma a personalidade do “herói” de Jensen Ackles: Tempesta.

Os momentos finais do sétimo episódio da terceira temporada revelam a chocante conexão pessoal entre o Capitão Pátria e Soldier Boy. Isso não acontece nos quadrinhos de Ennis e Robertson, mas o material original estabelece uma conexão muito semelhante entre o Capitão Pátria e Tempesta.

Esse enredo foi mudado para Soldier Boy no programa de TV, o que significa que Jensen Ackles interpreta uma mistura de três personalidades distintas – o Soldier Boy original, a fraude e Stormfront.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

