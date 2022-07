The Boys: 3ª temporada torna Billy pior que o Capitão Pátria

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys terminou dando ainda mais liberdade para o Capitão Pátria, que agora pode essencialmente fazer o que quiser, visto que obteve apoio do povo até depois de matar alguém a sangue-frio. No entanto, há alguém que pode ser pior que ele: Billy Bruto.

O final da terceira temporada de The Boys revela que o uso desenfreado de Butcher do Composto V temporário destruiu sua saúde a ponto de ele ter apenas alguns meses restantes.

Ao longo da temporada, os espectadores também descobriram que ele é possivelmente ainda mais desonesto e manipulador do que qualquer um poderia imaginar, já que ele está disposto a se unir ao Soldier Boy (Jensen Ackles) e reter informações importantes sobre o V temporário de Hughie (Jack Quaid).

À beira da morte e por Ryan agora estar com o Capitão Pátria, ele não tem mais nada a perder.

Genocida em potencial

O grande problema é que Bruto tem um rancor enorme contra todos e quaisquer Super, e agora que ele tem um prazo claro, ele provavelmente está preparado para jogar fora quaisquer escrúpulos que ainda tenha. Não que ele tivesse muitos sobrando.

Por pior que seja, o Capitão Pátria alcança muitas de suas vitórias por acaso. O público aceita suas gafes egoístas e violentas, e aliados como Victoria Neuman oferecem oportunidades inesperadas.

Enquanto isso, Billy se preocupa com a preparação e o planejamento adequados, e já demonstrou que tem aproximadamente a mesma quantidade de moralidade que seu inimigo superpoderoso. O Capitão Pátria pode ser uma bomba, mas ele não tem um sistema de direção adequado e nem sempre explode. Butcher, por outro lado, é muito mais direcionado na sua fúria.

O Capitão Pátria, até agora, parece querer apenas ser amado. Enquanto Billy quer vingança, quer acabar com os supers a qualquer custo e tudo indica que isso não vai parar com a morte do seu nêmesis.

Assim sendo, a série pode muito bem seguir o caminho dos quadrinhos e tornar Butcher um genocida em potencial, planejando matar milhões, a menos que não seja impedido. O Capitão Pátria só faria isso caso surte e, em último caso, quando não tiver mais o que perder.

Já Billy pode fazer isso porque quer, visto que ele não enxerga supers como pessoas (vide Kimiko).

