The Boys: Final da 3ª temporada dá flashbacks de Supernatural aos fãs

A terceira temporada de The Boys chegou ao fim de forma dramática, trazendo grandes mudanças para a série do Amazon Prime Video daqui para a frente. Esse episódio de desfecho também trouxe alguns flashbacks de Supernatural para os fãs.

No penúltimo episódio da série, vimos o personagem Black Noir ser aprofundado, além da revelação de que Soldier Boy é pai do Capitão Pátria, além de outros quesitos que alavancaram a trama geral da série.

A conclusão, no entanto, deixou algumas questões no ar, como Billy Bruto na iminência da morte e com tendências mais vilanescas (apesar de ter salvado Hughie). Isso, naturalmente, será abordado na já confirmada quarta temporada.

Foi a forma como o episódio final desse terceiro ano acabou que lembrou muitos fãs de Supernatural. Vale apontar que Eric Kripke, showrunner de The Boys, é o criador e primeiro showrunner de Supernatural (entre a primeira e quinta temporadas, inclusive).

Dessa forma, a conexão provavelmente é intencional, afinal, The Boys chegou a escalar Jensen Ackles, o Dean Winchester, como Soldier Boy.

História não andou para a frente?

No Reddit, um fã apontou as semelhanças entre os arcos de The Boys e Supernatural.

“O fim da terceira temporada me passou uma energia de Supernatural”, disse um fã, dizendo que a série não trouxe nenhuma grande mudança (embora não seja bem verdade).

O fã descreveu a tendência de Eric Kripke em acabar grandes histórias da mesma maneira como começaram, algo visto em Supernatural.

A principal resposta no tópico, do usuário Killshot03131 , atribui essa hesitação em alterar os principais personagens ou relacionamentos ao desejo da Amazon de manter o programa no ar por mais tempo.

O usuário Retuurntomonke concordou com essa avaliação, citando o fato de que a mudança em ritmo lento mantém os espectadores ligados e, portanto, assinando o Amazon Prime Video por mais tempo.

The Boys tem três temporadas disponíveis no Amazon Prime Video.

