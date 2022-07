The Boys prepara surpreendente vilão para 4ª temporada

Alerta de spoilers

No episódio final da terceira temporada de The Boys, o Capitão Pátria localiza Ryan (Cameron Crovetti) no esconderijo de Mallory (Laila Robins). Após um diálogo explorando a semelhança entre os dois, Ryan acompanha o personagem de Antony Starr.

Ryan não apenas desenvolve afeição pelo antagonista da série, como prova sua dedicação com palavras se tornando em golpes na luta entre Capitão Pátria contra Soldier Boy e Billy Bruto. Após a luta, Ryan escolhe ir com o Capitão Pátria para sempre.

Continua depois da publicidade

No entanto, a terceira temporada de The Boys termina com um momento sinistro: Ryan acompanha seu pai no comício de seus apoiadores, onde seu pai o apresenta ao mundo e mostra como eles são adorados como deuses.

Quando um manifestante político joga algo e atinge Ryan, O Capitão Pátria imediatamente arranca a cabeça dele. Por um momento, a multidão e Ryan estão todos pasmos, mas quando os aplausos surgem. O vilão percebe que está sendo realmente abraçado por quem ele realmente é e não consegue esconder seu sorriso.

O próprio Ryan começa a fazer um sorriso semelhante, quando ele percebe que também pode viver como quiser, finalizando a temporada com essa revelação.

O futuro de The Boys

Todas as consequências do episódio final serão reveladas na próxima temporada da série, que também conta com a derivada The Boys: Diabolical, contos em animação inédita, chocantes e irreverentes, ambientados no universo da série.

Além disso, o seriado irá ganhar um spin-off, ainda sem título, que está sendo desenvolvido.

Nele iremos acompanhar a rotina da única faculdade destinada para esses seres poderosos, controlada pela empresa Vought

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Redação