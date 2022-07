The Boys: Final da 3ª temporada tem reviravolta chocante

O episódio final da terceira temporada de The Boys tem uma reviravolta que chocou os fãs.

No final da temporada da série do Prime Video, Capitão Pátria ainda está tentando processar sobre Soldier Boy ser seu pai biológico. O homem com quem ele lutou, era seu sangue.

Ao saber que Soldier Boy estava vivo, Black Noir, colega de equipe do herói em tempos de Payback, retornou a torre da Vought. Ele e Pátria concordaram em lutar juntos (via ComicBook).

Mas, como o Capitão Pátria sempre teve insegurança e dúvidas de sua origem familiar, foi um choque quando ele descobriu sobre Soldier Boy. Em uma cena, o líder dos Sete começa a fazer perguntas para Black Noir, que respondia escrevendo em cartazes.

Noir é seu único amigo em quem pode confiar, mas, ele esconde um grande segredo. Black Noir está decidido em matar Soldier Boy, mas Capitão Pátria começa a querer mudar de ideia.

A traição é descoberta

Como um ex-membro do Payback, Noir foi um dos que concordaram em vender Soldier Boy para os russos. Ele não se opôs aos colegas de equipe, e acatou a decisão da Vought.

Para Noir, Soldier Boy era apenas uma pessoa má. Capitão Pátria duvidava disso, mas seu amigo insiste. No entanto, o líder dos Sete induz Noir a revelar o segredo que guardava por tanto tempo.

Mesmo que Black Noir estivesse debaixo da máscara, Capitão Pátria sentia seu nervosismo e sabia que estava mentindo. Um dos membros de confiança de Pátria sabia que Soldier Boy era seu pai, e em um momento de fúria, Noir é morto com um soco atravessando suas tripas.

Apesar de um grande embate no final reunindo diversos personagens, Noir foi o único membro principal dos Sete a morrer no episódio.

The Boys está disponível na Amazon Prime Video.

