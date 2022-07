The Boys: 4ª temporada pode reviver melhor ideia desperdiçada de filme de super-herói

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys encerrou com Ryan do lado do Capitão Pátria. O garoto, inclusive, esboçou um sorriso quando o pai dele assassinou alguém a sangue-frio. Isso indica que a quarta temporada pode muito bem reaproveitar uma ideia desperdiçada de filme de super-heróis.

Lançado em 2019, Brightburn: Filho das Trevas conta a história de Brandon, um bebê misterioso que apareceu para os pais do Meio-Oeste quando o casal tinha problemas para ter filhos.

No entanto, logo ficou claro que Brandon era na verdade uma versão maligna do Superman. Contudo, Brightburn não fez muito uso dessa premissa engenhosa.

Por outro lado, Ryan sendo seduzido pelas tendências homicidas por seu famoso pai em The Boys, significa que o show agora pode compensar as promessas vazias de Brightburn.

The Boys pode acertar onde Brightburn errou

Tanto Brightburn quanto The Boys apresentam um jovem super-herói que ainda não está no controle completo de seus poderes e começa como uma criança relativamente normal e inocente.

Em ambos os casos, os personagens são tentados pelo poder, à medida que seus superpoderes se tornam aparentes e eventualmente se tornam vilões completos no final de suas respectivas histórias.

No entanto, assim como a terceira temporada de The Boys (parcialmente) redimiu A-Train fazendo o personagem matar Blue Hawk (apenas para ele descobrir que a violência por si só não poderia compensar seus crimes anteriores), o enredo de Ryan do programa foi semelhante moralmente complexo de uma forma que Brightburn evitou inteiramente.

Em Brightburn, Brandon sempre foi inquestionavelmente condenado a se tornar mau e o personagem tem pouco em termos de complexidade psicológica, com a tensão de Brightburn vindo de quanto tempo leva para seus pais se acostumarem com ele, e não se o personagem é mau ou não. Em contraste, Ryan ainda é um garoto inocente e fundamentalmente bom em The Boys , tornando sua possível queda muito mais comovente.

