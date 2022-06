The Boys: Criador confirma que Capitão Pátria é sátira de polêmico político

Eric Kripke, showrunner da série The Boys, confirmou em entrevista recente que o personagem Capitão Pátria, interpretado por Antony Starr, é uma analogia ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

“[Capitão Pátria] sempre foi um análogo de Trump para mim. Admito que estou um pouco mais ousado nesta temporada do que nas temporadas anteriores. Mas o mundo está ficando mais grosseiro e menos elegante. A urgência da escrita de nossa equipe reflete isso”, disse Kripke à Rolling Stone.

“Estamos mais irritados e mais assustados com o passar dos anos, então isso está sendo refletido em nossa escrita. Mas parte disso é para onde a história do Capitão Pátria naturalmente vai. […] É claro que ele se sentiria vitimizado por as pessoas ficarem bravas por ele ter namorado uma nazista. Tudo o que ele quer é ser a pessoa mais poderosa que ele pode ser, mesmo que ele seja completamente inadequado em suas habilidades para lidar com isso.”

Kripke continua: “Então é vitimização de homens brancos e ambição descontrolada. E essas questões simplesmente refletem o cara que, ainda é surreal dizer isso, era o maldito presidente dos Estados Unidos. E é um problema maior do que apenas Trump. Quanto mais terríveis figuras públicas agem, mais fãs eles parecem estar recebendo. Esse é um fenômeno que queríamos explorar, que Capitão Pátria está percebendo que ele pode realmente mostrar a eles quem ele realmente é e eles vão amá-lo por isso”, finaliza.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

