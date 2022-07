The Boys desperdiçou seu personagem mais misterioso

Muitas coisas boas podem ser ditas sobre a terceira temporada de The Boys. Infelizmente, os novos episódios desperdiçaram totalmente o personagem mais misterioso da série.

Obviamente, esta matéria conta com alguns spoilers. Então, não continue lendo, caso ainda não tenha assistido.

Você já deve ter imaginado o personagem do qual estamos falando: Black Noir. Desde a primeira temporada, o personagem adquiriu um certo carinho do público, mesmo ainda sendo um sádico.

Mas isso não é tudo. Black Noir também era, de longe, o personagem mais misterioso da série. Ele poderia ser o centro de uma história envolvente e interessante.

Em vez disso, a terceira temporada de The Boys apostou em uma espécie de “arco de redenção”, explorando o passado do personagem e explicando o motivo de algumas coisas.

A questão é: por que tentar trazer profundidade para a história de Black Noir e, logo depois, matá-lo apenas por valor de choque?

O decepcionante aproveitamento de Black Noir

Não existe outra justificativa para a morte do personagem. Aconteceu apenas para surpreender e chocar o público, fazendo pouco além disso.

Com isso, The Boys desperdiçou completamente um personagem que poderia ter entregado muito mais no enredo.

O criador da série, Eric Kripke, prometeu que Black Noir estará de volta na quarta temporada, mas não da maneira que os fãs estão esperando.

Isso não muda o fato de que o personagem como os fãs conheciam se foi para sempre. E pode tornar tudo ainda pior, já que também não muda a ideia de que a sua morte aconteceu simplesmente por valor de choque.

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

