The Boys repete mania controversa de Stranger Things

A quarta temporada de Stranger Things e a terceira de The Boys contam com algo em comum, no que diz respeito a uma mania da série da Netflix replicada pela da Amazon.

Nesse terceiro ano de The Boys, Hughie e Billy Butcher se unem ao Soldier Boy, e é esse personagem que apresenta o episódio final da temporada com seu maior problema.

Enquanto isso, o mesmo problema é ecoado pelo personagem Max Mayfield no final da quarta temporada de Stranger Things.

Soldier Boy termina a terceira temporada de The Boys de forma explosiva. Depois que ele luta contra os rapazes, ele é jogado de uma janela por Maeve.

Ela aparentemente se sacrifica para impedir o herói nuclear de matar os rapazes e os membros dos Sete. No entanto, o epílogo da terceira temporada de The Boys revela que não apenas a rainha Maeve ainda está viva, mas também o Soldier Boy.

Da mesma forma, a quarta temporada de Stranger Things termina com Vecna ​​matando brutalmente Max Mayfield, enquanto ela morre nos braços de Lucas Sinclair. No entanto, ela é trazida de volta à vida através dos poderes psíquicos de Eleven, embora em coma.

Mesmo problema

Tanto The Boys quanto Stranger Things se tornaram cada vez mais culpados de dar a seus personagens principais “armaduras de roteiro”.

Isso significa que, enquanto personagens secundários como Eddie Munson de Stranger Things e Black Noir de The Boys podem ser mortos, o elenco principal permanece vivo, apesar de sua sobrevivência parecer improvável.

Max, Soldier Boy e Maeve são todos salvos pela armadura da trama, diminuindo a tensão dramática de suas respectivas séries. Se o público acredita que nenhum personagem principal está em risco, torna-se difícil manter o investimento quando eles estão em situações de risco de vida.

