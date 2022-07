The Boys: Detalhe que você não percebeu torna a história ainda mais trágica

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys, dentre outras coisas, construiu ainda mais a personalidade e o passado do Capitão Pátria. Um detalhe do episódio final, no entanto, pode ter passado despercebido e deixa a história toda do vilão ainda mais trágica.

O Capitão Pátria essencialmente é nascido e criado em um laboratório. Ele nada mais é que um produto para a Vought, algo que Stan Edgar, ex-CEO da empresa, deixa bem claro para ele.

Sem uma figura materna, ou paterna, tudo que ele sempre quis é uma família. Ele acreditava que encontraria isso com os Sete e com Madelyn Stillwell, mas nenhum deles preenchia o vazio dentro dele.

Quando descobriu que Soldier Boy tecnicamente é seu pai, ele quis ficar ao lado dele, mas o “herói” o rejeitou. No fim, ele conseguiu atrair Ryan para seu lado, constituindo a família que há tanto tempo queria.

Essa busca do personagem está ligada a uma frase dita por ele constantemente, que dentro do contexto da terceira temporada, torna toda essa história ainda mais trágica. Comumente ele diz “vocês são os verdadeiros heróis” (ou variações). Essa é uma frase dita originalmente pelo Soldier Boy.

Trágica conexão

Na série, é mostrado um vídeo (que o Capitão Pátria está assistindo) do Soldier Boy diante de soldados da Segunda Guerra, após terem liberado prisioneiros nazistas (que sabemos que o “herói” apenas levou o crédito, visto que apareceu lá depois que o combate já havia acabado).

No vídeo, ele diz que os soldados atrás dele são os verdadeiros heróis, espelhando a frase do Capitão Pátria. É um detalhe pequeno, mas muito bem inserido, com algumas possíveis interpretações.

Primeiro, a frase pode ter sido cunhada pela Vought, que teria feito os dois supers repetirem-na. Outra possibilidade é que o Capitão Pátria tenha assistido vídeos do Soldier Boy (ele próprio disse que o personagem de Jensen Ackles era seu herói). Assim sendo, ele teria adotado a frase, mesmo sem saber sobre sua filiação.

Dessa forma, podemos enxergar que o Capitão Pátria sempre viu no Soldier Boy uma figura paterna, por mais que nunca tenha o conhecido. Ele era sua inspiração, mas, como tudo na vida dele (e em volta dele), deu tudo errado.

The Boys tem três temporadas disponíveis no Amazon Prime Video.

