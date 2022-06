The Boys: Fãs acham ESSE personagem um dos mais perturbadores da 3ª temporada

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys, tal qual as anteriores, apresenta diversas situações perturbadoras envolvendo os super-heróis. Um personagem em específico, no entanto, tem incomodado os fãs.

Logo no começo da temporada, conhecemos o novo marido da ex-esposa de Leitinho, Todd (Matthew Gorman). Ele parece ser uma pessoa legal de início e boa figura paterna para a filha do Leitinho, Janine.

Mas conforme os episódios foram sendo lançados, ele foi gradualmente transformando-se, até se tornar um admirador do Capitão Pátria.

Essa metamorfose veio acompanhada do surto do super-herói, que toma controle da Vought, depois de anunciar a todos que acredita ser superior, dizendo ser “mias forte, mais inteligente” e “melhor” como um todo.

Nesse momento, vemos Todd assistindo o surto do Capitão Pátria com admiração, como se estivesse apaixonado por ele.

Paralelos com a realidade

Essa radicalização do personagem, que sequer tem poderes, é uma clara alusão ao eleitorado de Donald Trump (visto que o Capitão Pátria da série é inspirado no ex-presidente estadunidense), que se deixa levar pelos discursos do político.

No Reddit, como aponta o Looper, muitos têm considerado esse personagem extremamente perturbador.

“O não-super mais perturbador da temporada”, apontou um, enquanto outro concordou: “Tenho medo de como ele vai afetar a filha do Leitinho”.

Já outro disse: “Todd, para mim, é o mais perturbador, porque o personagem dele mostra como as pessoas comuns caem nos discursos da extrema direita”.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

