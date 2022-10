The Boys: Fotos da 4ª temporada mostram retorno de personagem morto

A série The Boys, um dos grande sucessos do Prime Video, já está filmando sua quarta temporada. Os fãs estão ansiosos para ver qual será o próximo passo do Capitão Pátria e seus aliados no novo ano.

Seguindo os quadrinhos de Garth Ennis, que fazem uma paródia da Liga da Justiça e dos Vingadores, o seriado usa muito da violência e do poder absoluto dos heróis.

The Boys funciona como um tipo de Injustice, mas sem a divisão de heróis ou o regime, que na história da DC é imposto pelo Superman.

Com as filmagens da quarta temporada em andamento, algumas fotos do set revelaram a presença de um personagem morto ainda no terceiro ano (via ComicBook).

Veja a imagem, abaixo.

Black Noir voltando na 4ª temporada?

Black Noir usa um traje que cobre todo o corpo e rosto. Ele também nunca fala. Isso torna ainda mais fácil para outras pessoas serem o personagem.

O criador da série, Eric Kripke, revelou que Nathan Mitchell, que interpretou Black Noir durante as três primeiras temporadas, vai retornar ao papel. No entanto, é um personagem diferente.

O Black Noir original morreu durante a terceira temporada, após ser golpeado por Capitão Pátria, em uma tentativa de vingança contra Soldier Boy.

“Definitivamente não é a última vez que vimos Black Noir como um herói. É só que o cara que estava dentro do traje de Noir na terceira temporada”, explicou Kripke. “Mas temos Nathan interpretando um personagem realmente interessante e hilário que usará o traje na próxima temporada”.

Nos quadrinhos, o Black Noir é tão poderoso quanto o Capitão Pátria. Ele é responsável por matar Pátria, sendo um clone do mesmo e um plano de contingência da Vought.

The Boys está disponível no Prime Video.

