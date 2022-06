The Boys ganha prêmio por cena chocante da 3ª temporada

The Boys conta com alguns momentos chocantes logo nos três primeiros episódios da terceira temporada, um desses rendeu um prêmio à série do Amazon Prime Video.

A cena em questão mostra o Profundo sendo forçado a comer um polvo, que é seu amigo, chamado Timothy.

Ele não quer devorar o animal, mas a namorada dele e, especialmente o Capitão Pátria, forçam-no a comer a criatura viva.

A organização de proteção aos animais nos EUA, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), elogiou o fato da cena ter sido gravada usando computação gráfica (CGI) ao invés de um polvo de verdade.

Com isso, The Boys ganhou o prêmio “tecnologia, não terror”. A vice-presidente sênior da PETA, Lisa Lange, disse:

“Os verdadeiros heróis dos meninos estão trabalhando nos bastidores, criando um polvo CGI realista para que os animais possam viver em paz. A PETA está comemorando esta série por ajudar os espectadores a ver cada polvo como um indivíduo, como Timothy, não como um prato de entrada ou entretenimento”.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.