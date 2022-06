The Boys tem participação especial de estrela da Marvel

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys finalmente chegou ao Amazon Prime Video. O primeiro episódio conta com a participação especial de uma grande estrela, que recentemente também apareceu em filme da Marvel.

No episódio inaugural da temporada, vemos um trecho do filme fictício Dawn of the Seven, em que o Capitão Pátria confronta a Tempesta. Mas não é Aya Cash quem aparece interpretando a personagem.

No lugar dela, vemos Charlize Theron no papel da personagem dentro do filme fictício. Theron recentemente apareceu também na cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Vale ressaltar que não é a mesma personagem e sim Charlize Theron interpretando uma atriz, que, por sua vez, interpreta a Tempesta.

A terceira temporada de The Boys já chegou ao Amazon Prime Video.

