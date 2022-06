The Boys tira sarro de Star Wars na 3ª temporada

Alerta de spoilers

Nada está a salvo de The Boys. A série do Amazon Prime Video tirou sarro de Star Wars, especificamente de Rogue One, no episódio inaugural da terceira temporada.

O capítulo inicia com uma paródia aos filmes de super-heróis, com um trecho do longa-metragem fictício Dawn of the Seven.

Durante a estreia do filme, o diretor Adam Bourke e Ashley Barrett vão ao banheiro juntos e vemos uma cena de sexo bem inusitada. Nesse momento ela diz:

“Seu diretor de m*rda – Tony Gilroy teve de regravar essa m*rda toda!”.

Isso é uma referência ao conturbado processo de produção de Rogue One: Uma História Star Wars. O filme foi dirigido oficialmente por Gareth Edwards, mas a versão inicial não agradou a Disney e a Lucasfilm.

Tony Gilroy, então, foi chamado para regravar diversas cenas do filme, mudando diversos aspectos da história, resultando no longa-metragem que temos hoje.

A terceira temporada de The Boys já chegou ao Amazon Prime Video.

