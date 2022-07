The Boys vs Invencível: Quais heróis ganhariam? Os fãs têm a resposta

Enquanto a Marvel e a DC constroem seus universos de super-heróis, o Amazon Prime Video investe em produções do subgênero, com The Boys e Invencível.

Ambas baseadas em quadrinhos, mas bem distintas entre si, elas trazem abordagens mais violentas e adultas, tecendo críticas sociais mais abertas.

É inevitável, porém, que os fãs comparem ambas as obras e, especialmente o nível de poder do Capitão Pátria e Omni-Man, as duas figuras mais poderosas de The Boys e Invencível, respectivamente.

Especificamente, no subreddit r/TheBoys , ocorreu uma discussão sobre como Omni-Man abordaria os vários super-heróis que habitam o universo de The Boys”

A partir dessa discussão, um tema significativo que surgiu é a noção de que Omni-Man acabaria rapidamente com os “supers” de The Boys, incluindo os membros dos Sete, que é supostamente o grupo de super-heróis mais poderoso desse universo.

Na resposta mais votada a essa discussão, u/ThenKey6 observou que Omni-Man provavelmente mataria rápida e eficientemente os vários supers de The Boys.

Em sua resposta, escreveu: “Sinto que ele mataria todos os supers na primeira chance que tivesse e não haveria coisas boas o suficiente no mundo para fazê-lo se arrepender de suas ações”.

Semelhante à forma como ele eliminou eficientemente seus próprios ex-companheiros de equipe em Invencível, Omni-Man provavelmente seria capaz de matar rapidamente os vários supers dos Sete com facilidade, afirmando-se rapidamente como o ser mais poderoso do planeta e removendo uma grande defesa da Terra.

Omni-Man vs Capitão Pátria

Claro, uma das questões mais notáveis ​​que surgem ao discutir como Omni-Man lidaria com os supers de The Boys é como ele lidaria com o super mais poderoso de todos: o Capitão Pátria de Antony Starr.

Os dois personagens compartilham inúmeras semelhanças, particularmente em suas posições como análogos sombrios do arquétipo tradicional do Superman.

Enquanto Omni-Man é um embaixador de uma raça guerreira encarregada de conquistar a humanidade, Capitão Pátria é um poderoso super com tendências egoístas e sociopatas, preocupado principalmente com sua popularidade e a adoração das massas.

Na discussão dos fãs sobre uma possível luta entre os dois, o consenso esmagador parece ser que o Capitão Pátria perderia.

Tanto The Boys, quanto Invencível, estão disponíveis no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.