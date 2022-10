The Crown deixará de fora momento chocante sobre princesa Diana

O acidente responsável pela morte da Princesa Diana não será representado explicitamente na 6ª temporada de The Crown da Netflix.

A série é um drama histórico que segue os acontecimentos que cercam a família real durante o reinado da rainha Elizabeth II. The Crown estreou em 2016, com a primeira temporada se passando entre 1947 e 1955, cada uma das seguintes acompanhou novas décadas.

A temporada 5 está marcada para estrear no dia 9 de novembro, enquanto a sexta e última, já está em produção. Até agora, a série já acumulou 63 indicações ao Emmy, sendo vencedora em 21.

Enquanto o início da série focou em um período distante no passado, as temporadas mais recentes se aproximam do presente. A 4ª terminou se passando no início dos anos 1990, e mostrou o príncipe Charles conhecendo e se casando com Diana Spencer.

Mesmo com todo o drama que realmente permeia a história da família Real britânica, existem algumas preocupações com a série se aproximando de eventos mais recentes. Desde de seu lançamento algumas pessoas veem a série como sensacionalista, levantando o ponto de que é a vida de pessoas de verdade e que ainda estão vivas, sendo mostradas na tela.

A série sofreu muitas críticas por um momento que deve estar na 5ª temporada, em que o príncipe Charles reclamaria com o 1º ministro por estar esperando demais para se tornar rei. Mas, o incomodo do público está longe de ser com a forma que o atual rei é retratado.

O público teme a morte da princesa Diana em The Crown

Segundo o Deadline, The Crown não mostrará o acidente de carro responsável pela morte da princesa Diana. Toda a equipe da série reconhece que a cobertura da morte da princesa é um assunto sensível, mas, mesmo não mostrando o acidente, a produção mostrará os eventos de antes e depois.

Veja o comentário de uma fonte de dentro da produção:

“Nós vínhamos temendo chegar neste ponto. A contagem está em duas semanas, e enquanto seguindo calmamente, é justo reconhecer que existe certa ansiedade; uma sensação palpável de estar bem na beirada. Quero dizer, tem uma grande sensibilidade em torno dessa… É a corrida: o carro saindo do Ritz depois da meia-noite com paparazzis em perseguição, e depois as consequências com o embaixador britânico na França entrando em ação com o Ministério das Relações Exteriores, e depois as consequências constitucionais subsequentes.”

Mesmo deixando claro é um “drama de ficção”, The Crown divide as opiniões do público. Existem aqueles que acham a série ofensiva e inexata com a história da realiza britânica, enquanto outros acreditam que a produção mostra o lado menos glamuroso que existe por trás da família real.

Mas, apesar de tudo o que mostrou até agora, e que ainda pretende mostrar, The Crown não pretende se envolver mais do que o necessário na polêmica morte da princesa Diana.

A 5ª temporada de The Crown estreia no dia 9 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira