The Crown: O que o rei Charles realmente acha de seu intérprete na 5ª temporada

A Netflix lançou a quinta temporada de The Crown e, com um novo ator no papel do príncipe Charles, vem a pergunta: como o próprio rei Charles reagiu ao seu intérprete? Nós temos uma resposta – em termos.

A série da Netflix é conhecida por mudar os atores a cada duas temporadas. Os saltos temporais empregados pelo seriado, a fim de cobrir todo o reinado da rainha Elizabeth II, invariavelmente levam ao envelhecimento dos personagens.

A quinta temporada gerou muita conversa até agora, e muitas pessoas têm muito a dizer sobre a atuação de Dominic West como o jovem rei Charles.

Os fãs notaram que o belo West pode ser bonito demais para interpretar o rei, mas no final do dia, é tudo sobre a história da temporada, que não é leve de forma alguma.

“Para Charles, Diana, Camilla e o resto da família real, West concorda que a temporada retrata ‘provavelmente o período mais tumultuado de suas vidas, um período em que as pessoas se lembram mais do que nunca’. No início dos anos 1990, a família real enfrentou escândalo após escândalo, especialmente com o colapso público do casamento infeliz de Charles e Diana nas manchetes dos tablóides”, escreve o Mercury News sobre o enredo da temporada.

O que o rei Charles achou de sua retratação

Antes de assumir o papel, West recebeu uma mensagem da secretária do rei Charles, e ela carregava uma mensagem que ele sente ter vindo do próprio rei.

De acordo com Dominic West , a mensagem da secretária do rei dizia: “Faça o que quiser, você é um ator. Não tem nada a ver conosco”.

West acredita que o próprio rei Charles se sentiu da mesma maneira, e isso deve ser libertador para o ator. Deve ter havido muita pressão para assumir o papel e saber que todos estavam bem com isso pode ter deixado ele mais relaxado.

O tempo dirá como o rei Charles interpreta o desempenho de West, mas não seria surpreendente se ele expressasse suas preocupações sobre isso. Foi o que aconteceu há algum tempo com o príncipe Philip, que queria processar o programa por causa de sua representação.

The Crown está disponível pela Netflix.

