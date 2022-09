The Flash: Astro compartilha última vez que colocará o traje

Grant Gustin, que interpreta o Flash nas séries da Warner, compartilhou um momento especial em suas redes sociais: a última vez que ele colocará o uniforme em um início de temporada.

Em agosto foi anunciado que a 9ª temporada de The Flash seria a última. A série já é a mais longa do Arrowverso com seus 184 episódios. Mas mesmo com a sorte (que muitas outras produções não tem) de ter uma temporada final, a equipe parece estar triste com o fim da série.

Gustin, astro da série por quase um terço de seus 32 anos, compartilhou uma selfie vestindo o uniforme pela última vez em um início de temporada, acompanhada de uma legenda confirmando o fato.

Para muitos fãs da DC, o ator já era a versão live-action definitiva de Barry Allen, o que foi confirmado com os vários pedidos para Gustin substituir o polemico Ezra Miller como o personagem nos cinemas. Após 9 temporadas no papel, o ator está claramente emotivo e a postagem só confirma o quanto ele vai tentar aproveitar este último momento o máximo que puder. Confira a postagem:

The Flash corre em mais aventuras

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City, Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 2023.

