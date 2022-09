The Flash: Clássico vilão vai retornar na 9ª temporada

A série The Flash está indo para sua nona e última temporada, e ainda contará com o retorno de um clássico vilão.

Com Grant Gustin colocando o traje de Velocista Escarlate uma última vez, o seriado já é o mais longo do Arrowverso, superando Arrow.

Uma nova imagem circula nas redes sociais, e dessa vez revela que o Capitão Bumerangue está voltando para confrontar Barry Allen (via ComicBook).

A nova versão será interpretada por Richard Harmon, já que a de Nick Tarabay morreu em Lian Yu, assim como Malcolm Merlyn. Taraby, por sua vez, apareceu em Stargirl no papel do vilão Eclipso, durante a segunda temporada.

Veja a imagem, abaixo.

The Flash corre em mais aventuras

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City, Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.