The Flash: Grant Gustin reage ao fim da série em vídeo emocionante

The Flash vai chegar ao fim após a nona temporada. Após muitos rumores circularem sobre o assunto, a CW confirmou o cancelamento da série. Agora, Grant Gustin quebrou o silêncio e falou sobre o desfecho do seriado.

Este é o mais recente show legado na The CW a chegar ao fim nos últimos meses. A emissora cancelou anteriormente várias de suas séries atuais durante a temporada inicial, incluindo Naomi, Batwoman e Legends of Tomorrow, bem como 4400, Charmed, Dynasty, Roswell, New Mexico, e No Escuro. Legacies também foi cancelado em maio, encerrando o universo de “Vampire Diaries”.

Gustin, que interpretou o Flash desde seu arco de 2 episódios na segunda temporada de Arrow, falou sobre a nona temporada ser a última.

Em um emocionante vídeo no Instagram, Gustin agradece aos fãs por todo o apoio ao longo dos anos e como ele é grato por ter interpretado The Flash por todo esse tempo.

“Obrigado a todos os nossos fãs do Flash que nos ajudaram a chegar até aqui. Vamos fazer mais uma corrida juntos”, escreveu o ator na legenda.

Veja abaixo.

The Flash corre em mais aventuras

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City, Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.