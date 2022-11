The Flash terá o retorno DESSA personagem na série

A série The Flash está se encaminhando para a nona temporada na CW, com a emissora garantindo que essa será a última da produção lideradada por Grant Gustin.

O seriado que estreou em 2014 é o mais duradouro do Arrowverso, ultrapassando Arrow, que contou com oito temporadas. Além disso, é a última série mais antiga da CW, baseada em heróis da DC, a ser finalizada.

Mais recentemente, Stargirl foi cancelada e não terá quarta temporada, e apenas Superman & Lois está se mantendo com seu terceiro ano. Porém, o futuro do seriado pode não ser dos melhores.

Apesar disso, o nono ano de The Flash deve apresentar novos e velhos aliados, com o Velocista Escarlate marcando uma última parceria. A atriz Javicia Leslie confirmou que vai aparecer com Batwoman na nova temporada (via ScreenRant).

O retorno da Batwoman

A série da Batwoman foi cancelada após sua terceira temporada, no mesmo dia que Legends of Tomorrow e Naomi também foram canceladas.

Javicia Leslie havia assumido o papel da personagem no início da segunda temporada, após a saída de Ruby Rose, que gerou grandes polêmicas.

A Batwoman se tornou uma peça importante no Arrowverso, fazendo o papel que seria do próprio Batman, que apareceu apenas de relance.

Em uma recente foto no set, Leslie foi vista com o traje do vilão Morte Vermelha, que possivelmente será a ameaça principal da nova temporada.

No entanto, não se sabe como a atriz estaria retornando como Batwoman e interpretando a nova versão de Morte Vermelha na série.

Como já foi visto em The Flash, talvez seja alguma versão futurista da personagem se encontrando com a heroína, ou mesmo uma versão distorcida de si mesma.

Além disso, há chances de que a Batwoman e Morte Vermelha sejam de Terras distintas, visto que há muitas possibilidades após o crossover Crise nas Infinitas Terras.

A nona temporada de The Flash estreia em 2023. No Brasil, a série é transmitida pela Netflix.

