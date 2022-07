The Handmaid’s Tale: Atriz de Titãs é escalada para 5ª temporada

Uma das estrelas da série Titãs, da DC, foi escalada para a quinta temporada de The Handmaid’s Tale.

Segundo o TVLine, Genevieve Angelson é a nova atriz da série estrelada por Elisabeth Moss, que está sendo exibida no Hulu.

Ela vai interpretar a Sra. Wheeler, uma canadense rica que idolatra Serena e que é a força por trás da ascensão de Gilead em Toronto.

Angelson vai aparecer em cinco episódios da nova temporada, que tem data marcada para estrear em 14 de setembro.

Além de Titãs, onde apareceu na segunda temporada como uma doutora do CADMUS, a atriz é conhecida por seu papel em New Amsterdam.

Mais sobre a 5ª temporada de The Handmaid’s Tale

“June enfrenta consequências por matar o Comandante Waterford enquanto luta para redefinir sua identidade e propósito. A viúva Serena tenta conquistar atenção em Toronto enquanto a influência de Gilead se infiltra no Canadá. O comandante Lawrence trabalha com a tia Lydia enquanto tenta reformar Gilead e subir no poder. June, Luke e Moira lutam contra Gilead à distância enquanto continuam sua missão de salvar e se reunir com Hannah”, revela a sinopse.

Além de Elisabeth Moss e Genevieve Angelson, o elenco ainda conta com Yvone Strahovski, Bradley WhitFord, Ann Dowd, entre outros.

A quinta temporada de The Handmaid’s Tale estreia no Hulu dia 14 de setembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.