The Last of Us: Atriz original de Ellie não poupa elogios a Bella Ramsey

Muitos criticaram a escolha de Bella Ramsey para viver Ellie em The Last of Us, e todos foram calados pela sua performance. Agora, Ashley Johnson, que interpretou a personagem nos games (e Anna na série) enalteceu a atuação de Ramsey.

Johnson expressou sua reverência pelo desempenho de Ramsey em The Last of Us em uma recente mesa redonda (via GamesRadar+).

De acordo com Johnson, Ramsey “elevou” o papel de Ellie de uma maneira que a equipe dos games não foi capaz de capturar originalmente.

“Por causa da profundidade e do talento que Bella tem. Sinto que o papel foi elevado. Sinto que ela trouxe muito mais para Ellie do que fomos capazes de fazer no jogo”, disse Johnson.

“Eu sinto que houve tantos momentos e cenas em que Ellie foi capaz de dizer coisas que eu sinto que nunca cheguei, onde ela foi capaz de se defender e enfrentar Joel ou enfrentar qualquer um ao seu redor. E é catártico. Fico muito feliz em ver essa personagem crescer ainda mais e ter mais voz em sua própria vida de certa forma”, continuou a atriz e dubladora de The Last of Us.

“Eu não sinto que alguém mais poderia ter feito esse papel. Eu finalmente assisti o último episódio e ela é boa para c*ralho. Ela absolutamente me surpreende. Vai soar tão estranho – eu me sinto tão orgulhosa dela. Eu sinto uma conexão com ela, acho que porque nós duas amamos essa personagem. E eu acho que há tanta dela que já é Ellie… Eu sinto uma conexão enorme com Bella e estou tão impressionada com o que ela fez. Que atriz incrível”, concluiu Johnson.

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

A primeira temporada de The Last of Us está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.