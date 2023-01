The Last of Us: Cartazes revelam os monstros da série

The Last of Us da HBO é uma das séries mais aguardadas do ano, e dias antes do lançamento, o streaming revelou cartazes dos monstros do seriado.

Na trama, os Estados Unidos foi assolado por um surto de fungo chamado cordyceps, que transformaram humanos nos chamados infectados.

Há quatro tipos de infectados nos jogos, e que serão vistos na série: vermes, estaladores, perseguidores e corredores.

Os vermes são o estágio mais avançado do fungo e resistentes, enquanto os estaladores são cegos, porém sensíveis ao barulho. Os perseguidores e corredores são os infectados mais comuns, apesar de também serem fortes.

Veja os cartazes, abaixo.

Série adapta famoso jogo da PlayStation

A série The Last of Us é uma adaptação do famoso jogo da PlayStation, que possui duas partes e explora um Estados Unidos após o surto de um fungo.

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckmann, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro no HBO Max.

