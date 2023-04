The Last of Us: Pedro Pascal diz que 2ª temporada precisa mostrar grande morte do game

Atenção para spoilers abaixo do game The Last of Us: Parte II

Pedro Pascal, o Joel de The Last of Us, afirmou em entrevista à Esquire que a 2ª temporada precisa mostrar uma grande morte do segundo game da saga.

The Last of Us Parte II chocou os jogadores ao começar sua história com o assassinato de Joel nas mãos de Abby Anderson, a filha vingativa de um dos cirurgiões que Joel matou ao extrair Ellie da Base Firefly, em Salt Lake City.

Não se sabe se o momento será adaptado para a 2ª temporada da série, mas Pascal parece indicar que sim:

“Adaptamos o primeiro jogo tão fielmente e não faria sentido se desviar severamente do caminho”, disse ele. “Então, sim, essa é a minha resposta honesta”.

Bella Ramsey, que interpreta Ellie em The Last of Us, chegou a declarar que não está “emocionalmente pronta” para ver Joel morto. Enquanto isso, o showrunner da atração, Craig Mazin, mantém silêncio sobre os detalhes de onde a série está indo.

“Isso deve ser bastante óbvio para qualquer um agora, mas não tenho medo de matar personagens”, explicou ele em entrevista recente. “Mas o importante a notar é que nem [o co-criador Neil Druckmann] nem eu nos sentimos forçados [a adaptar] o material de origem”.

Ellie e Joel em The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

A primeira temporada de The Last of Us está disponível no HBO Max.

Recentemente, Bella Ramsey deu uma previsão de lançamento para a 2ª temporada. Segundo a atriz, as filmagens começam no final do ano para um retorno da série entre 2024 e 2025.

