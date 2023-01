The Last of Us: Qual a música do fim do 1º episódio e por que ela é importante

O primeiro episódio de The Last of Us, enfim, chegou ao HBO Max e adaptou a primeira parcela do game de PlayStation. No fim do capítulo, ouvimos uma música tocar, mas por que ela é tão importante? Veremos isso agora.

No final do primeiro episódio de The Last of Us, depois que Joel, Tess e Ellie escapam da zona de quarentena de Boston, a câmera corta de volta para o rádio de Joel.

Ouvimos tocar uma música chamada “Never Let Me Down Again” (nunca me desaponte novamente, em tradução livre), do Depeche Mode.

A canção foi lançada em agosto de 1987 como o segundo single do sexto álbum de estúdio do Depeche Mode, “Music for the Masses”.

No início do episódio, há uma cena que prenuncia por que essa música pode significar problemas para Joel, Ellie e Tess.

Logo após Joel acordar, Ellie o engana para revelar o que uma música dos anos 1980 significa. Ellie diz a Joel que o rádio tocou enquanto ele estava dormindo. Quando ele pergunta qual música tocou, Ellie responde com “Wake Me Up Before You Go-Go”, uma música lançada pelo Wham! em 1984. Joel reage negativamente a isso, levando Ellie a deduzir que uma música dos anos 1980 no rádio significa que Bill e Frank, do outro lado, estão com problemas.

Isso explica por que “Never Let Me Down Again” tocando é ruim. A canção foi lançada em 1987, o que significa que Frank e Bill estão em perigo.

