The Mandalorian: Trailer da 3ª temporada traz retorno de querido personagem

O Disney+ divulgou o trailer da terceira temporada de The Mandalorian, revelando o retorno de um querido personagem da franquia Star Wars.

A segunda temporada foi lançada há dois anos, e o terceiro ano vai seguir após os eventos de O Livro de Boba Fett.

O trailer mostra Mando e Grogu unidos novamente em novas aventuras, com o personagem retornando para Mandalore, sua casa (via ComicBook).

Além disso, é possível ver o retorno de Babu Frik, um dos personagens favoritos dos fãs, que na prévia aparece ao lado de outro Anzellan. Frik estreou ainda em A Ascensão Skywalker, filme de 2019.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre The Mandalorian

“As jornadas do Mandaloriano pela galáxia de Star Wars continuam. Antes um solitário caçador de recompensas, Din Djarin se reuniu com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria. O Mandaloriano cruzará caminhos com antigos aliados e fará novos inimigos enquanto ele e Grogu continuam sua jornada juntos”, revela a sinopse.

Na terceira temporada, que promete muito, o personagem vai enfrentar Bo-Katan, que adquiriu o sabre negro e agora governa Mandalore.

Os eventos do terceiro ano seguirão após o final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, série derivada de The Mandalorian.

Pedro Pascal, Kate Sakhoff, Carl Weathers e Giancarlo Esposito retornam para a nova temporada. Jon Favreau e Dave Filoni continuam no comando da série.

A terceira temporada de The Mandalorian estreia em 1 de março de 2023 no Disney+.

