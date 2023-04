The Sympathizer: Robert Downey Jr surge irreconhecível no trailer da série da HBO

The Sympathizer, série de espionagem estrelada por Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, teve seu primeiro trailer divulgado. A atração é do Max, o serviço de streaming HBO Max que será rebatizado como Max.

Downey Jr., que é produtor executivo da atração ao lado de sua esposa Susan Downey, assume vários papéis na trama. Cada um dos personagens de Downey Jr. tem uma aparência distinta, conforme retratado no trailer – entre eles um promissor congressista do condado de Orange, um agente da CIA e um diretor de Hollywood.

Confira o trailer:

Baseada no romance homônimo de Viet Tanh Nguyen, vencedor do Prêmio Pulitzer de 2016, The Sympathizer é descrita como um thriller de espionagem. A minissérie gira em torno de um homem meio francês e meio vietnamita que serviu como espião para as forças comunistas durante os últimos dias da Guerra do Vietnã e, depois disso, é exilado em Los Angeles, onde é incorporado a uma comunidade de refugiados vietnamitas.

Robert Downey Jr. ganhou um salário astronômico para estrelar a atração, tendo recebido US$ 2 milhões por episódio.

Além do ator, também estão no elenco Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong, Vy Le, Ky Duyen e Sandra Oh.

Park Chan-wook, aclamado cineasta coreano responsável pelo clássico Oldboy, serve como um dos showrunners de The Sympathizer e também dirige três dos sete episódios da série.

The Sympathizer ainda não tem previsão de estreia.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.