The Umbrella Academy pode acabar na 4ª temporada, avisa chefe da série

Steve Blackman, o showrunner de The Umbrella Academy, disse que a quarta temporada pode ser a última da série.

A revelação veio em entrevista recente ao The Wrap, no qual Blackman disse que ainda não sabe se a Netflix tem planos de renovar The Umbrella Academy para mais uma temporada, mas que se isso acontecer esse pode ser o fim da jornada.

Em suas palavras: “Acho que, inevitavelmente, se tivermos uma 4ª temporada, estaremos indo para um fim de jogo. Acho que em um certo ponto, não tenho certeza para onde iríamos depois da quarta temporada. Temos que ter cuidado. Meu plano para o ano que vem não é pisar continuamente no mesmo terreno que pisamos antes. É um desafio criar uma nova maneira de subverter esse enredo, e acho que temos uma ideia de como fazer isso. Mas acho que se chegarmos à 4ª temporada, seria um ótimo final para a série. Não estou dizendo que não poderia fazer mais, mas você sabe, acho que seria muito satisfatório para o público, quatro temporadas.”

Dito isso, parece que Steve Blackman já tem em mente como será o final da série, e que os acontecimentos da terceira temporada já estão aproximando o programa de seu fim. Dessa forma, estender para mais temporadas pode acabar sendo algo negativo para o enredo, e prefere encerrar as coisas de forma positiva.

Mais sobre The Umbrella Academy

The Umbrella Academy estreou em 2019 na Netflix. A produção é inspirada na HQ homônima criada por Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá, publicada pela Dark Horse Comics.

Confira abaixo a sinopse da terceira temporada.

“Depois de impedir o fim do mundo em 1963, a Umbrella Academy volta para o presente, convencida de que evitou o apocalipse inicial e corrigiu de vez essa linha do tempo toda errada. Mas a comemoração dura pouco: logo, percebem que as coisas não estão exatamente como tinham deixado. Na verdade, está tudo completamente diferente. É aí que entra a Sparrow Academy”, diz a sinopse.

“Inteligentes, elegantes e com a frieza de um iceberg, a Sparrow imediatamente entra em conflito com a Umbrella. Mas essa briga violenta acaba sendo o menor dos problemas. Além de enfrentar inúmeros desafios, perdas, surpresas e uma entidade desconhecida que está provocando o caos no universo (e pode ter surgido por sua culpa), os Umbrella precisam convencer a nova e talvez melhor família do pai a ajudá-los a corrigir tudo o que sua chegada arruinou. Será que vão conseguir voltar à vida pré-apocalíptica? Ou esse mundo novo é muito mais do que uma flutuação na linha do tempo?”, continua a sinopse.

The Umbrella Academy tem três temporadas disponíveis na Netflix.

